Onderzoek naar uitvoering moord advocaat Wiersum klaar

Het onderzoek naar de uitvoering van de moord op advocaat Derk Wiersum is nagenoeg afgerond. Volgens het Openbaar Ministerie zijn het de verdachten Giërmo B. en Moreno B. (geen familie) geweest die Wiersum op 18 september vorig jaar hebben doodgeschoten. Het onderzoek naar de groep voorverkenners is nog niet afgerond. Justitie rekent verdachte Anouar T. tot die groep, maar heeft ook anderen op de korrel. Voor hen geldt dat de verdenking nog niet stevig genoeg is om hen voor de rechter te brengen.

Het OM gaf maandag een toelichting op de stand van het moordonderzoek op een tussentijdse zitting in de zaak tegen de drie verdachten in de extra beveiligde rechtszaal op Schiphol. Het trio ontkent iedere betrokkenheid bij de moord. De rechtbank verlengde het voorarrest van het drietal en passeerde verzoeken van hun advocaten tot opheffing ervan. Het tot dusver door justitie verzamelde bewijs is genoeg om de mannen voorlopig nog in de cel te houden, vindt de rechtbank.

Moreno B. (32) verscheen maandag voor het eerst op de zitting; eerder koos hij ervoor in zijn cel te blijven. Hij zou de eigenlijke schutter zijn geweest. Zijn advocaat Gerald Roethof wees er tijdens de zitting uitvoerig op dat de omschrijvingen die ooggetuigen van de schutter hebben gegeven totaal niet overeenkomen met het uiterlijk van B. Onder meer een „opvallend loopje” zou B. als schutter identificeren. Roethof zei dat B. inderdaad een gebrek aan zijn voeten heeft. Maar hij benadrukte dat B. niet kan rennen. Volgens getuigen is de schutter na het lossen van de dodelijke schoten weggerend.

Anouar T. (27) zou onder meer de (gestolen) auto’s hebben geleverd die bij de voorbereidingen en de uitvoering van de moord zijn gebruikt. T. heeft verklaard dat hij een loods zou hebben gehuurd waar gestolen auto’s werden gestald en dat hij dat deed op verzoek van een cocaïnehandelaar die hij niet bij naam wil noemen. Het OM acht die verklaring „steeds minder aannemelijk”. T. trok in de rechtszaal fel van leer tegen het OM, dat volgens hem „flarden samenvoegt tot een fabelachtig scenario”.

T. is een verre neef van Ridouan Taghi, hoofdverdachte in het liquidatieproces Marengo. Wiersum (44) was de advocaat van de kroongetuige in dat proces, Nabil B. Taghi wordt gezien als de opdrachtgever van de moord, maar van een formele verdenking is vooralsnog geen sprake.

De volgende zitting tegen de drie verdachten in de zaak is op 8 december.