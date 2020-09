Onderzoek naar uitspraken in filosofieles over Baudet

De Haagse Hogeschool gaat enkele uitspraken onderzoeken die tijdens een college filosofie zijn gedaan en zijn vastgelegd op video. Volgens het AD gaat het om een dertien seconden durende video waarin een docente filosofie hardop fantaseert over het vermoorden van Thierry Baudet.

De docente legt haar toehoorders de vraag voor: „Want als ik wél Hitler mag vermoorden, waarom zou ik dan ook niet de handlanger van Hitler mogen vermoorden? Of Trump op dit moment? Of Baudet?” Vervolgens zegt ze: „Sorry, dit wordt opgenomen. Ik moet een beetje voorzichtig zijn met wat ik zeg, natuurlijk.”

Hoewel de uitspraken uit een context zijn getrokken en niet duidelijk is wat ze wilde betogen, haalt Forum voor Democratie alvast hard uit. „Op De Haagse Hogeschool deelt een docente filosofie haar zieke moordfantasie tegen Thierry Baudet. Dit is de haat waarmee we worden geconfronteerd. Dit soort geweldsfantasieën zijn niet normaal en mogen ook nooit normaal worden”, twittert FVD.

„De Haagse Hogeschool gaat onderzoeken wat er zich precies heeft afgespeeld”, meldt de school op Twitter. Een woordvoerder zei er verder geen uitspraak over te kunnen doen.