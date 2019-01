Onderzoek naar rol van alle betrokkenen in zandcrisis Vink

De gemeenteraad van Barneveld wil graag een onderzoek naar het verloop van de ‘zandcrisis’ rond de mogelijk vervuilde grond van de firma Vink in Barneveld en Voorthuizen en de rol van alle betrokkenen daarin. Een externe commissie zou dat moeten uitvoeren.

De fracties van de VVD en BurgerInitiatief kregen woensdagavond de gehele raad mee met hun initiatiefvoorstel voor een dergelijk onderzoek. “Het gaat er ons niet om dat er schuldigen worden aangewezen, maar dat er uit het onderzoek lessen kunnen worden getrokken voor de toekomst”, aldus fractievoorzitter Judith van den Wildenberg van BurgerInitiatief.

Het presidium van de gemeenteraad, waarin de fractievoorzitters zijn vertegenwoordigd, kreeg de opdracht om voor de raadsvergadering van 6 maart een concreet voorstel te formuleren met onder meer de belangrijkste onderzoeksvragen. De onderzoekscommissie moet bestaan uit ‘onafhankelijke, deskundige en gezaghebbende personen’.

Het initiatiefvoorstel blokkeerde een derde interpellatiedebat over de kwestie-Vink, waarom de fractie van Lokaal Belang had verzocht met een beroep op de controlerende taak van de gemeenteraad. “We moeten niet van interpellatie naar interpellatie gaan, vandaar ons voorstel”, pareerde VVD-fractievoorzitter Theo Bos.

Ook de overige partijen wilden het interpellatiedebat van de raadsagenda halen. “Niet gepast en te vroeg”, vond de SGP. “Met de vorige interpellatiedebatten hebben we geen goede ervaringen en voor een goed oordeel moeten we eerst de uitkomsten van de lopende onderzoeken naar het zand kennen.” De ChristenUnie was eveneens kritisch: “Wil Lokaal Belang nog wel controleren of is dit tegenwerken van het college? In het voorstel voor het interpellatiedebat staan harde verwijten, die geen feiten zijn.” Maatschappelijke onrust moet niet onnodig worden gevoed, meende het CDA.

Meer bijval was er voor VVD en BurgerInitiatief voor hun voorstel. “Hieruit blijkt dat rust bewaren en het controleren van het college samen kunnen gaan”, stelde de ChristenUnie. Ook Lokaal Belang schaarde zich achter het initiatief. Maar: “Als er geleerd moet worden, dan wel goed, dus moet het onderzoek volledig zijn’, aldus fractievoorzitter Mijntje Pluimers. Een raadsenquête leek haar een betere onderzoeksvorm. ‘Grondigheid, onafhankelijkheid en transparantie zijn dan beter geborgd. Dat is precies wat in deze kwestie nodig is. Het grote voordeel is de verplichte medewerking en het onder ede horen van mensen.’’

Zo ver gingen Bos en Van den Wildenborg niet. “We gaan ervan uit dat voldoende medewerking van alle betrokkenen mag worden verwacht. Als blijkt dat dat onvoldoende is, kan alsnog worden opgeschaald.”

Pluimers had ook diverse verlangens wat de inhoud van het onderzoek betreft. Zo noemde zij ‘de diverse petten die de gemeente opheeft, als risico-dragend investeerder zowel als mede-ontwikkelaar (van nieuwbouwwijken, red.) en wat dat betekent voor de belangen van de burgers, bedrijven en instellingen’. Bos wilde daarvoor het initiatiefvoorstel niet aanpassen. “U moet uw punten aandragen in de vergadering van het presidium.”