Onderzoek naar risico’s exotische muggen

Het UMC Utrecht en gezondheidsinstituut RIVM beginnen een onderzoek naar de gezondheidsrisico’s van het groeiend aantal tropische muggen in Nederland. Reizigers die in het komende jaar naar exotische landen gaan worden gevraagd om mee te doen. Daarmee moet de ernst van de virusinfecties die deze muggen verspreiden duidelijk worden.

„Omdat muggen uit exotische landen steeds vaker voorkomen in Nederlanden en deze muggen zich steeds beter kunnen handhaven binnen Europa wordt de kans dat infecties zoals dengue gaan voorkomen in Nederland groter. Met name de tijgermug is een significante zorg voor de Nederlandse publieke gezondheid”, aldus het universitaire Utrechtse ziekenhuis. Het risico dat deze mug zich ook gaat vestigen in Nederland wordt volgens het UMC steeds groter.

Reizigers zullen gerekruteerd worden in samenwerking met verschillende reisorganisaties en een campagne via Facebook.