Onderzoek naar psyche verdachte van moord eigenaar pizzeria

De rechtbank in Amsterdam heeft woensdag een onderzoek bevolen naar de psyche van de 41-jarige Cherif A., die wordt verdacht van de liquidatie van Goran Savic (49), op 23 oktober vorig jaar in Amsterdam. Savic werd op klaarlichte dag doodgeschoten in zijn pizzeria aan het Hugo de Grootplein.

Een andere man - vermoedelijk het eigenlijke doelwit - raakte ernstig gewond. Aan de schietpartij ging een gevecht met deze man - naar verluidt een Servische crimineel en een bekende van het gedode slachtoffer - vooraf. Savic zou hem hebben willen helpen, wat hij met de dood moest bekopen. A. werd kort na de schietpartij gearresteerd, elders in Amsterdam-West.

De verdachte heeft van meet af aan in alle toonaarden ontkend. Ook woensdag, tijdens een tweede tussentijdse zitting in zijn zaak, betoogde A. dat het Openbaar Ministerie de verkeerde op de korrel heeft. Vanwege de coronamaatregelen deed A. zijn zegje vanuit het huis van bewaring, via een videoverbinding met de rechtbank.

Het OM vermoedt dat A. de moord tegen betaling heeft uitgevoerd. Naar de motieven en mogelijke opdrachtgevers van de moordexpeditie doet de recherche nog volop onderzoek. A. reageerde woensdag opnieuw hevig verontwaardigd op de verdenkingen. „Het is de wereld op zijn kop”, zei hij. „Dit moet echt stoppen. Mij ervan betichten dat ik iemand voor geld van het leven heb beroofd?”

A. meent dat hij zelf slachtoffer is en dat de werkelijke daders hem hebben misbruikt. Hij zou zijn auto aan hen hebben uitgeleend. Een van die daders zou A.’s kleding hebben aangetrokken om op A. te lijken. „Ik heb er niets van geweten, ik wist werkelijk niet wat er aan de hand was.”

Het OM ziet weinig heil in een onderzoek naar de geestvermogens van A., omdat hij zich tegen betaling op pad zou hebben laten sturen om iemand te vermoorden. De rechtbank vindt het belangrijk „een zo volledig mogelijk beeld” van de verdachte op tafel te krijgen.

A. heeft geweigerd zich te laten observeren in het Pieter Baan Centrum, maar verklaarde zich bereid mee te werken aan een minder ingrijpend onderzoek door een psycholoog en een psychiater. Door de coronacrisis lopen de wachttijden voor dergelijke onderzoeken steeds verder op.

De volgende tussentijdse zitting in de zaak is op 9 juli.