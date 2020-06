Onderzoek naar psyche van verdachte gezinsmoord Etten-Leur

Verdachte Onur K. van de gezinsmoord in Etten-Leur wordt opgenomen in het Pieter Baan Centrum voor onderzoek naar zijn psychische gesteldheid. Dat bleek maandag tijdens de eerste zitting in het strafproces bij de rechtbank in Breda. Die duurde twee minuten.

De man zou eind maart in zijn woning zijn moeder, zijn vrouw en zijn twee kinderen hebben vermoord. Vermoedelijk heeft hij ze gewurgd, denkt justitie. Na de moord was de man enkele dagen spoorloos. Om hem te vinden verspreidde de politie de naam en een foto van de verdachte. Hij werd uiteindelijk door een voorbijganger gezien op een viaduct en daarna opgepakt.

Het Nederlands Forensisch Instituut doet nog onderzoek naar de sporen die in de woning zijn aangetroffen. De verdachte blijft in de gevangenis. De volgende zitting is op 24 juli; ook dan zal de zaak niet inhoudelijk worden behandeld.