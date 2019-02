Onderzoek naar problemen reumapoli Sneek

Het Antonius Ziekenhuis in Sneek laat een onafhankelijk onderzoek doen naar de oorzaak van problemen bij de polikliniek reumatologie. Daar is al een half jaar een patiëntenstop omdat medisch specialisten op de afdeling met elkaar overhoop lagen.

„De samenwerking verliep niet goed. De laatste van de drie reumatologen die er zijn bijgekomen is vrijgesteld van werk. De sfeer is nu weer goed”, zegt een woordvoerder naar aanleiding van berichtgeving van de Volkskrant. De bedrijfsarts van het ziekenhuis signaleerde in 2016 al dat de werksfeer niet goed was. Volgens een brief die in handen is van de krant werden medewerkers op de afdeling gepest en geïntimideerd.

Het ziekenhuis in Sneek moet nu nieuwe patiënten doorverwijzen naar andere ziekenhuizen. Maar daarmee is het probleem volgens het Antonius nog niet opgelost, omdat er een structureel tekort aan reumatologen is in Nederland.