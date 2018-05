Onderzoek naar politiemedewerker

Een medewerker van de politie-eenheid Oost-Nederland wordt verdacht van ernstig plichtsverzuim en is buiten functie gesteld. De man zou in privétijd meerdere keren onder invloed van alcohol achter het stuur hebben gezeten. Ook wordt onderzocht of hij onder invloed op het werk is verschenen, meldt de politie.Tijdens het onderzoek heeft de man geen toegang tot de gebouwen en systemen van de politie.

De politie-eenheid Oost-Nederland bestaat uit de korpsen IJsselland, Twente en drie Gelderse korpsen.