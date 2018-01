Onderzoek naar ov op hele oudejaarsavond

Het kabinet is bereid na te gaan of er weer de hele oudejaarsavond openbaar vervoer mogelijk is. Sinds jaren valt het ov op 31 december na 20.00 uur vrijwel stil tot na de jaarwisseling.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) zegt graag bereid te zijn „te verkennen of de reizigers geholpen zouden zijn met ov tijdens de jaarwisseling”. De bewindsvrouw reageert op een verzoek van VVD-Kamerlid Erik Ziengs. Hij vindt de huidige situatie niets. Zo is Schiphol niet meer met ov te bereiken, terwijl er gewoon vliegtuigen aankomen en vertrekken.

De regeling is destijds ingevoerd om het voor ov-personeel mogelijk te maken nieuwjaar te vieren. Ook was het aantal verwachte reizigers gering. Van Veldhoven begrijpt de wens „deze afweging uit het verleden” opnieuw tegen het licht houden. De bewindsvrouw benadrukt dat het om afspraken tussen overheden en vervoerders gaat, en dat een verandering alleen mogelijk is als iedereen meedoet.