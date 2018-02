Onderzoek naar oproep tot moord Sinterklaas

Een oproep op Facebook om Sinterklaas om het leven te brengen is onderwerp van strafrechtelijk onderzoek. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) bevestigt dat naar aanleiding van een bericht in De Telegraaf. Hij kan nog geen verdere details geven. ,.Het onderzoek ligt bij de politie, maar is ons bekend", zei hij.

De krant schrijft dat de verdachte in de zaak een antiracistische activist is. „We moeten een prijs op het hoofd van Sinterklaas zetten”, zou hij vorig jaar oktober hebben geschreven, met de toevoeging dat de moord bij voorkeur tijdens de landelijke intocht in Dokkum moest gebeuren. Het bericht is volgens De Telegraaf dezelfde dag nog verwijderd.

„Man, wat een treurnis”, reageert VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff op Twitter. „Wat ben je voor mens als je een ander wil doden voor je mening? Laten we in ons mooie land minder hysterisch schreeuwen en altijd relativeren als we discussiëren.”

De PVV wil over het dreigement in debat met minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus. Tweede Kamerlid Gidi Markuszower spreekt van een „schokkend bericht”.