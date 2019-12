Onderzoek naar oorzaak explosie maandag verder

De politie gaat maandag verder met het onderzoek naar de oorzaak van de explosie in de grillroom in Coevorden. Dat meldt de gemeente. De locatie is afgezet.

Veel mensen in de stad hebben de explosie gehoord, stelt de gemeente. Ze adviseert mensen die daar nog last van hebben erover te praten met naasten of contact te zoeken met een hulpverlener.

Volgens RTV Drenthe mogen de buren van de ingestorte grillroom nog niet naar huis. Alle naastgelegen woningen zijn onderzocht maar er is nog geen gas, water en licht.