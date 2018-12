Onderzoek naar ongeluk met spookrijder A73

De Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat onderzoek doen naar de manier waarop Rijkswaterstaat is omgegaan met een fataal ongeluk met een spookrijder op de A73 eind vorig jaar. Hierbij kwamen twee mensen om het leven.

Een 26-jarige man uit Polen reed in de verkeerde richting de Roertunnel in en botste frontaal op de auto van een 22-jarige vrouw uit Tilburg. Beiden overleefden het ongeluk niet. Het onderzoek gebeurt op verzoek van minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. Volgens haar zijn er nog veel vragen over het ongeluk.

In een eerder onderzoek op verzoek van Rijkswaterstaat staat dat de tunnel waarschijnlijk nog voor het passeren van de spookrijder gesloten had kunnen worden, als men in de gaten had gehad dat er op dat traject een tunnel is. Echter, volgens het rapport is achteraf niet te bepalen of dit de afloop had beïnvloed. In het onderzoek van de OvV wordt onder meer meegenomen hoe de omstandigheden rond het ongeluk waren en de mogelijke invloed van de weginrichting en de bebording op de snelweg tijdens het ongeval.

Ook heeft Rijkswaterstaat na het ongeluk vastgesteld dat de communicatie met de nabestaanden en andere betrokkenen niet goed is verlopen: de nabestaanden hebben onnodig lang moeten wachten op informatie. Hiervoor heeft Rijkswaterstaat excuses aangeboden aan de nabestaanden. Met hen is afgesproken dat zij vanaf nu nauwgezet worden geïnformeerd.