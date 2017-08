Onderzoek naar ondergronds bankieren Curaçao

Op Curaçao zijn dinsdag zes huiszoekingen verricht in woningen, zogenoemde minimarkets en bedrijfspanden. In hetzelfde kader werden op dezelfde dag twee huiszoekingen verricht in Rotterdam, één in een minimarket en één in een bedrijfspand. Het gaat volgens het Openbaar Ministerie op Curaçao om een onderzoek naar witwassen en ondergronds bankieren.

Op Curaçao is een man aangehouden. Ook werd 1 miljoen Antilliaanse gulden in beslag genomen (bijna een half miljoen euro) en een aantal auto’s en panden ter waarde van ongeveer 10 miljoen Antillianse gulden (bijna 5 miljoen euro). Daarnaast werden ook administratie en digitale bestanden in beslag genomen.

De huiszoekingen op Curaçao werden uitgevoerd door het Recherche Samenwerkingsteam in samenwerking met Defensie, leden van de politiekorpsen van Curaçao en Aruba, de Koninklijke Marechaussee en het zogenaamde Afpakteam op Curaçao.

Meer aanhoudingen in de zaak die de naam ‘Avior’ heeft gekregen worden niet uitgesloten. De winkels en bedrijfspanden op Curaçao zijn in handen van Chinese ondernemers.