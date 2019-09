Onderzoek naar moord Amerikaanse bijna klaar

Het rapport over het neurologische onderzoek naar de 24-jarige verdachte van de moord op de Amerikaanse studente Sarah Papenheim is nog niet klaar. Dat bleek woensdag tijdens de derde niet-inhoudelijke zitting in de zaak tegen Joël S. bij de rechtbank in Rotterdam. Het Openbaar Ministerie (OM) verwacht dat het rapport medio oktober gereed is. Op 27 november is de eerste inhoudelijke zitting gepland.

Tijdens de vorige pro-formazitting in juni bepaalde de rechtbank dat de verdachte neurologisch moest worden onderzocht om te achterhalen of er mogelijk ook lichamelijk iets mis met hem is. Dit was op advies van psychiaters en psychologen die S. eerder hadden onderzocht.

De 21-jarige Papenheim werd in december 2018 dood gevonden in haar studentenkamer in Rotterdam-Kralingen. S., die woensdag naar de rechtbank was gekomen, heeft al eerder bekend dat hij haar heeft doodgestoken. Ook de moeder van Papenheim was weer speciaal voor de korte zitting naar Nederland gekomen.