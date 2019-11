Onderzoek naar misstanden Landelijke Eenheid

Er komt een onafhankelijk onderzoek naar misstanden binnen de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie. Dat bevestigt een woordvoerder van de Landelijke Eenheid dinsdag na berichtgeving door NRC.

De krant maakte maandag melding van een vertrouwenscrisis binnen de eenheid. De woordvoerder zegt „dat de politie bekend is met de geluiden hierover”. Er zou binnen de Landelijke Eenheid onder meer sprake zijn van vriendjespolitiek, machtsmisbruik, wegkijkgedrag en discriminatie.

Op aandringen van de politievakbonden ACP en NPB wordt nu een onafhankelijk onderzoek ingesteld. Wie het onderzoek gaat uitvoeren, is nog niet bekend. Dat er een onderzoek komt, is volgens ACP-voorzitter „een positief signaal”. Tegelijk is hij kritisch. „Pas echt oordelen hierover kunnen we als voldoende gegarandeerd is dat het onderzoek echt onafhankelijk wordt uitgevoerd.” Daarom willen de bonden meepraten over de invulling van het onderzoek, zegt de ACP-voorzitter.