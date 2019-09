Onderzoek naar misstanden Haagse politie

Bij het Haagse politiebureau Hoefkade in de Schilderswijk is mogelijk sprake van misstanden. Na meldingen hierover van politiemedewerkers is hiernaar begin dit jaar een onderzoek gestart. Dit onderzoek richt zich op „ontoelaatbaar gedrag richting burgers en tussen collega’s onderling” binnen het politieteam.

Het onderzoek, zo meldt de politie vrijdag, richt zich op vier medewerkers die op het politiebureau werken. Zij waren onder meer betrokken bij de aanhouding van een verdachte eind vorig jaar, waarbij geweld is gebruikt. In het onderzoek wordt gekeken of dit geweld rechtmatig en proportioneel was. Het onderzoek zit in de „afrondende fase”, aldus de politie.

NRC Handelsblad, dat een vertrouwelijke brief in handen heeft, meldt dat de groep zich bediende van de naam Marokkanenverdelgers. Een bron vertelt tegen de NOS dat het gaat om hondengeleiders. Andere bronnen vertellen de NOS dat leidinggevenden van het korps signalen van interne misstanden hebben genegeerd en wegkijkgedrag hebben vertoond.

Maar Paul van Musscher, politiechef in Den Haag, spreekt dat tegen. „Binnen onze eenheid wordt niets onder het tapijt geveegd. De norm binnen onze eenheid is helder. Ongepast gedrag, in welke vorm dan ook, wordt niet getolereerd. Wij nemen alle signalen over bijvoorbeeld ongewenste omgangsvormen en buitensporige geweldstoepassing uitermate serieus. De suggestie dat wij dit niet doen, is volstrekte onzin.”

De vier tegen wie een intern onderzoek loopt, zijn andere personen dan de drie Haagse agenten tegen wie vrijdag werkstraffen werden geëist. Dat zegt een woordvoerster van de politie. De drie zouden een valse verklaring hebben opgesteld rondom een aanhouding van een man bij een café. De agenten lieten een politiehond de arrestant bijten terwijl hij geen verzet bood.

Het werkklimaat is voor de politie een landelijk probleem.