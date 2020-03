Onderzoek naar milder verloop corona-infectie door tbc-vaccin

Het Radboudumc en het UMC Utrecht gaan onderzoeken of zorgmedewerkers beter beschermd zijn tegen het nieuwe coronavirus na een vaccinatie tegen tuberculose. Het BCG-vaccin (Bacillus Calmette-Guérin) beschermt niet direct tegen het coronavirus, maar geeft de afweer wel een „boost”. Mogelijk biedt deze oppepper extra bescherming tegen een infectie met het coronavirus, waardoor minder mensen last krijgen van het virus en een infectie ook milder verloopt, aldus het Radboudumc.

Uit eerder onderzoek blijkt dat zo’n boost van het immuunsysteem met BCG wat meer bescherming tegen griep geeft, maar het is niet bekend of dat ook voor andere infecties zoals corona geldt, meldt het academische ziekenhuis. „Dat is precies de reden van dit onderzoek”, vertelt hoogleraar experimentele interne geneeskunde aan het Radboudumc, Mihai Netea.

In het Radboudumc, het UMC Utrecht maar ook in andere ziekenhuizen kunnen in totaal duizend medewerkers meedoen. „De helft van hen krijgt het BCG-vaccin, de andere helft een placebo”, zegt Marc Bonten, hoogleraar moleculaire epidemiologie van infectieziekten in het UMC Utrecht. „Blijkt dat het vaccin inderdaad extra bescherming geeft, dan kunnen we het ook aan andere medewerkers aanbieden.”