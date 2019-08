Onderzoek naar meldingen over wijk Assen

De politie onderzoekt of er al eerder meldingen zijn binnengekomen over kinderen die werden lastiggevallen in de wijk Peelo in Assen.

In de wijk wordt gesproken over eerdere incidenten vorig jaar en in 2016. „We gaan hier heel serieus naar kijken en moeten dan onderzoeken of er mogelijk een verband is met de man die is overleden”, aldus een woordvoerster van de politie.

In een speeltuin in de wijk kwam zaterdag een 32-jarige man uit Assen door geweld om het leven. Hij man zou zich ongepast hebben gedragen richting een 4-jarig meisje in de speeltuin, waarop een aantal mensen op hem is afgegaan. Toen is een schermutseling ontstaat, als gevolg waarvan hij overleed.