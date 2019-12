Onderzoek naar labincident Wageningen

De Wageningen Universiteit onderzoekt hoe een vat in een laboratorium van de universiteit woensdagavond kon gaan roken, borrelen en overlopen. Het incident veroorzaakte een vieze chemische lucht, waardoor het Atlasgebouw tot vrijdagmorgen gesloten moest blijven. In het gebouw werken ongeveer driehonderd mensen.

Volgens een woordvoerder van de universiteit is er in het laboratorium „iets vreemds gebeurd wat niet had mogen gebeuren”. Wie daarvoor verantwoordelijk is geweest moet nog blijken.

De brandweer haalde woensdagavond het rokende vat uit het gebouw. Uit metingen woensdag en donderdag is gebleken dat de rook geen schadelijke stoffen bevatte. De universiteit heeft donderdag het linoleum in het lab vervangen, het gebouw schoongemaakt en daar geventileerd. De vieze lucht is vrijdag nog niet helemaal weg, maar veel minder hevig aldus de universiteitswoordvoerder.