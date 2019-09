Onderzoek naar koop woning door burgemeester

De gemeenteraad van Maastricht laat extern onderzoek doen naar de aankoop van een woning door burgemeester Annemarie Penn. Dat gebeurt op verzoek van de burgemeester na een publicatie in de Volkskrant. Volgens de krant wekte zij door de onderhandse aankoop van de woning van een ambtenaar de schijn van belangenverstrengeling. Iets wat Penn zelf overigens ontkent.

De verkoper is topambtenaar in een samenwerkingsverband van drie gemeenten, waaronder Maastricht. Daardoor staat hij volgens de Volkskrant in een afhankelijkheidsrelatie jegens Penn. Mede daarom stellen deskundigen in de krant de integriteit van Penn ter discussie. Op de achtergrond speelt de zogenoemde ‘spionage-affaire’ mee, waarbij de gemeente 41 ambtenaren liet doorlichten door een detectivebureau. Dit gebeurde omdat er ruzie was rond het samenwerkingsverband, waarvan dezelfde ambtenaar topfunctionaris was. Hij was daardoor afhankelijk van de steun van Penn, aldus de krant.

De burgemeester meldde de aankoop van de woning niet aan de gemeenteraad. En daarvan heeft ze achteraf spijt, zegt ze. Op haar voorstel laat de gemeenteraad nu uitzoeken of de aankoop van de woning aan de raad gemeld had moeten worden. Eind oktober moet het onderzoek klaar zijn.