Onderzoek naar klachten over hoofdofficier

Het Openbaar Ministerie (OM) laat onderzoek doen naar een „formele klacht” die was ingediend tegen Charles Wiegant, de onlangs vertrokken hoofdofficier van justitie van het parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM). Dat meldt Gerrit van der Burg, voorzitter van het College van procureurs-generaal, in een blog die op de site van het OM is geplaatst.

Leidinggevenden binnen het CVOM hadden een klacht ingediend over „de manier van functioneren en de omgangsvormen” van Wiegant.

Door onder meer de ingediende klacht was het voor Wiegant niet meer mogelijk om door te gaan als hoofdofficier. Dat werd op 1 november bekendgemaakt. Wiegant gaf toen aan dat hij in een dynamiek terechtgekomen was waarin hij „niet naar vermogen heeft kunnen handelen”.

Het CVOM is het expertisecentrum over verkeer en vervoer van het OM.