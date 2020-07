Onderzoek naar ‘kinderlokker’ Scheveningen levert niks op

„Intensief onderzoek” door een speciaal politieteam naar een mogelijke kinderlokker in Scheveningen heeft geen aanwijzingen opgeleverd dat daadwerkelijk zo iemand actief is in de badplaats. De politie kreeg diverse meldingen over een man die kinderen zou benaderen. „Gezien de ernst van deze meldingen” en de bijbehorende ongerustheid onder inwoners werd het team op pad gestuurd.

Een concreet resultaat dat de politie wel boekte is dat duidelijk werd dat beelden van een man die op sociale media werden gedeeld helemaal niet in Scheveningen waren gemaakt. „Deze persoon heeft ook geen link met Scheveningen.”

Ook camerabeelden en buurtonderzoek gaven geen enkele indicatie dat het verhaal over de kinderlokker klopt. Desondanks blijft de politie alert. „Wanneer nieuwe meldingen of concrete aanwijzingen binnenkomen, onderzoekt het team die gelijk. Alle politiemensen zijn op de hoogte en snappen dat ouders zich zorgen maken. In de surveillance besteden zij extra aandacht aan eventuele meldingen.”