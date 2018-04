Onderzoek naar Joodse migratie in Gronings grensgebied

Een Nederlandse en een Duitse stichting gaan samen de Joodse geschiedenis onderzoeken in het grensgebied van Groningen en Duitsland.

De provincie Groningen subsidieert het onderzoek met 50.000 euro. Dat maakte de provincie donderdag bekend. De Groningse Stichting Folkingestraat Synagoge en de Duitse stichting Ehemalige J├╝dische Schule in Leer willen de Joodse migratie tussen Groningen en het Duitse Oost-Friesland onderzoeken. Die migratie had te maken met het wel of niet aanwezig zijn van een synagoge. De resultaten worden in een permanente tentoonstelling gepresenteerd in de synagoge van de stad Groningen. Het is voor het eerst dat de Joodse geschiedenis gezamenlijk onderzocht wordt.

De subsidie is afkomstig uit een EU-subsidieprogramma van 222 miljoen euro dat bedoeld is om de economie in de Nederlands-Duitse grensregio te stimuleren en de internationale samenwerking te versterken.