Onderzoek naar hulp Nederlanders bij Krim-brug

Minister Lilianne Ploumen van Buitenlandse Handel gaat onderzoeken welke aandeel twee Nederlandse bedrijven hebben gehad in de bouw van een omstreden brug tussen Rusland en de Krim. Omdat Nederland de inlijving van de Krim door Rusland niet erkent, hadden de bedrijven dat mogelijk niet mogen doen.

De Gelderlander ontdekte dat het Dodewaardse Dematec Equipment en Bijlard Hydrauliek uit Milsbeek begin 2016 samen een heihamer hebben geleverd die voor de bouw van de brug is gebruikt. Dematec-directeur zegt in die krant dat zijn materieel slechts op Russisch grondgebied is ingezet.

Ploumen waarschuwt dat Nederland niet wil bijdragen aan de normalisering van de situatie op de Krim. De bouw van een brug die het bezette Oekraïense schiereiland met Rusland verbindt, kan volgens de minister wel worden gezien als zo’n bijdrage.