Onderzoek naar heffing op vervuilend vliegtuig

Het nieuwe kabinet gaat bekijken of er een heffing kan komen op vliegtuigen die te veel lawaai of vervuiling produceren. Verder zetten VVD, CDA, D66 en ChristenUnie bij nieuwe afspraken over het verdrag van Parijs in op een belasting op de luchtvaart.

Pas als deze twee zaken onvoldoende opleveren zal er per 2021 een vliegbelasting worden ingevoerd, aldus het regeerakkoord van de vier partijen. Vanaf 2021 moeten de maatregelen 200 miljoen euro gaan opleveren voor de schatkist.

Verder valt er volgens de coalitie in de luchtvaart „op korte termijn” winst te behalen door meer bio-kerosine te gebruiken.