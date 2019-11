Onderzoek naar gratis museumdag per maand

Cultuurminister Ingrid van Engelshoven wil de mogelijkheden laten verkennen om de rijksmusea een dag per maand gratis open te stellen. Dat zei ze maandag tijdens een debat over cultuur op het voorstel van de PvdA. Die hoopt dat zo’n dag meer nieuw publiek op de been brengt en dat ook mensen met weinig geld vaker van kunst kunnen genieten.

De bewindsvrouw wees er wel op dat zo’n dag natuurlijk nooit echt gratis is, omdat het geld ervoor ergens anders vandaan moet komen. Ook denkt ze, mede op basis van eerder onderzoek, dat mensen die op zo’n dag gaan, juist al vaker in een museum komen.

Van Engelshoven gaat verder, aangespoord door VVD en CDA, bestuderen hoe de zogenoemde ‘geboortepapieren van ons land’ een blijvende expositie kunnen krijgen in de Tweede Kamer. Het gaat dan bijvoorbeeld om kopieën van het Plakkaat van Verlatinghe en het besluit voor de Vrede van Münster.