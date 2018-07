Onderzoek naar gevaarlijke situatie brandweer

Bij het blussen van een transformatorhuis van ProRail in Hilversum afgelopen zaterdag, is een groep brandweermensen ernstig in gevaar gebracht. Dit kwam doordat Liander ten onrechte liet weten dat de stroom op afstand was afgesloten. ProRail bevestigt berichtgeving hierover door de NOS. De organisatie doet onderzoek naar het voorval.

Door de miscommunicatie begon de brandweer met blussen, terwijl het huisje nog onder hoogspanning stond. Hierdoor klapte de elektriciteitskast uit elkaar. De brandweermensen konden tijdig en zonder letsel het pand verlaten, maar hebben groot risico gelopen.

Een woordvoerder van ProRail zegt dat de organisatie heel snel duidelijkheid wil hebben over wat er is misgegaan. Door de brand in het transformatorhuisje lag het treinverkeer van en naar Hilversum zaterdag enkele uren plat.