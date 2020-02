Onderzoek naar familie besmette vrouw Diemen

Twee van de drie kinderen van de met het coronavirus besmette vrouw in Diemen hebben milde klachten. De partner en de kinderen zijn onderzocht. Zaterdagochtend zouden de resultaten van de onderzochte monsters worden bekendgemaakt.

Dat is vrijdagavond meegedeeld tijdens een persconferentie in het stadhuis in Amsterdam.

Volgens de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema is er geen reden voor onrust of zorgen en worden in Amsterdam en Diemen geen extra maatregelen genomen.

Ook de vrouw heeft milde klachten. Ze zit in Diemen omdat haar huis in Amsterdam wordt verbouwd.e vrouw werkt in het ziekenhuis UMC in Amsterdam-Zuidoost. De kans dat ze daar mensen heeft besmet, is klein.

De vrouw heeft deze week ook een kinderdagverblijf in Amsterdam-Zuidoost en een basisschool in de wijk IJburg bezocht. Aan de ouders van leerlingen op basisschool Laterna Magica in IJburg heeft de GGD een brief gestuurd waarin staat dat de vrouw afgelopen woensdag „luizenpluizer” is geweest. De ouders is gevraagd om de gezondheid van hun kinderen in de gaten te houden door dagelijks de temperatuur te meten en koorts of luchtwegproblemen te melden aan de GGD. Het kinderdagverblijf heeft per direct de deuren gesloten.

Loon op Zand

Alle mensen die in contact zijn geweest met de met het coronavirus besmette man uit Loon op Zand zijn in beeld. Het onderzoek van de GGD is daarmee afgerond, zo liet de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant vrijdag weten.

De GGD monitort deze mensen de komende weken. Bij klachten worden zij door de GGD getest op de aanwezigheid van het virus. Om hoeveel mensen het gaat, is niet bekendgemaakt.

De 56-jarige man is het eerste besmettingsgeval in Nederland. Hij werd woensdag in het ziekenhuis opgenomen. Afgelopen week heeft hij in Tilburg carnaval gevierd. Volgens de Tilburgse burgemeester Theo Weterings was de man niet besmettelijk toen hij carnaval vierde en maakt hij het goed.

Kerk overweegt actie om corona

Afgelasten

De GGD Zuid Limburg heeft de gemeenten langs de Duitse grens gevraagd om alle publieksevenementen dit weekeinde af te gelasten, met het oog op het coronavirus. Het gaat onder meer om uitgestelde carnavalsoptochten. Die waren eerder verschoven vanwege storm, met name afgelopen zondag.

Het verzoek geldt voor de gemeenten Sittard-Geleen, Beekdaelen, Brunssum, Landgraaf en Kerkrade. Deze gemeenten liggen langs Duitse regio’s waar mensen besmet zijn geraakt met het coronavirus. Volgens hoofd infectiezorg Christian Hoebe van de GGD Zuid Limburg komt op dergelijke evenementen een gemêleerd, deels Duits gezelschap af.

In Limburg is het coronavirus nog niet vastgesteld. De GGD houdt wel toezicht op zes Limburgers die aanwezig waren bij een carnavalsbijeenkomst op 15 februari in het Duitse Langbroich, gemeente Gangelt. Veertien Duitsers die daaraan deelnamen, blijken het coronavirus in hun lichaam te hebben. Een van de zes Limburgers had contact met een van de zieken, en wordt daarom extra in de gaten gehouden, zei Hoebe.

Overigens hebben ook de regio’s in Duitsland langs de Zuid-Limburgse grens alle publieksevenementen afgelast. Het gaat daarbij om de regio’s Heinsberg, Gangelt en Düren. De GGD vraagt de vijf Zuid-Limburgse grensgemeenten om zich daarbij aan te sluiten.