Onderzoek naar explosieven na plofkraak Geleen

Na een plofkraak bij pinautomaten in Geleen heeft de politie de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) ingeschakeld om te onderzoeken of er nog explosief materiaal is achtergebleven.

Zaterdagochtend vroeg werd in de Limburgse plaats een van de twee pinautomaten met explosieven onklaar gemaakt. Er is behoorlijk wat schade aan de voorgevel van het pand. De omgeving rond de automaten is afgezet. Het winkelcentrum Zuidhof is niet toegankelijk.

Als de situatie veilig is, kan de politie vervolgens de zaak onderzoeken. De afzetting in verband met het onderzoek kan nog enkele uren in beslag nemen.