Onderzoek naar explosie bij huis in Castricum loopt nog

De politie is nog druk bezig met het onderzoek naar de explosie eerder deze week in Castricum. In het huis van een gemeenteraadslid van die Noord-Hollandse plaats was de brievenbus opgeblazen. De politie doet buurtonderzoek en zoekt verder naar sporen.

Het raadslid, Ralph Castricum, is fractievoorzitter van de partij Forza! Castricum. Hij twitterde in de nacht van dinsdag op woensdag dat er een „zware aanslag” op zijn huis was gepleegd. Ook burgemeester Toon Mans toonde zich geschrokken, maar benadrukte toen dat de oorzaak nog onbekend is.