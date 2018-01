Onderzoek naar explosie bij auto Emmen

De politie onderzoekt een explosie bij een geparkeerde auto in Emmen. Buurtbewoners hoorden daar in de nacht van maandag op dinsdag een enorme knal in de buurt van de getroffen auto. De voorkant van de auto is zwaar beschadigd.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) onderzoekt wat voor explosieven er zijn gebruikt. „Het kan om explosieven gaan, maar ook om zwaar illegaal vuurwerk”, aldus de politie.

De Valtherzandweg, de straat waar de auto staat, is afgesloten tot het onderzoek is afgerond.