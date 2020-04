Onderzoek naar evacuatie woonzorgcentrum om corona-uitbraak

Zorgorganisatie ZZG zorggroep uit Groesbeek laat een onafhankelijk onderzoek doen wat er is gebeurd in woonzorgcentrum Mookerhof, een van de 26 zorglocaties van de groep. De 24 dementerende oudere bewoners van Mookerhof moesten in het paasweekeinde plotseling naar een andere locatie, omdat passende zorg in hun eigen gebouw door een grote uitbraak van het coronavirus niet meer mogelijk was.

„Mookerhof had te maken met een grote en vroege besmettingshaard van het Covid 19-virus”, aldus het bestuur van ZZG zorggroep in een verklaring dinsdag. „Dat leidde tot mindere kwaliteit van zorg en onvoldoende veiligheid voor bewoners en medewerkers.” Zes bewoners en 20 van de 34 medewerkers zijn positief getest op corona. Het onderzoek moet onder andere uitwijzen hoe het virus zich zo breed in het gloednieuwe gebouw kon verspreiden.

De zorggroep erkent dat familieleden van de demente bewoners niet goed op de hoogte zijn gesteld over de plotselinge verhuizing. „Het was een moeilijk en emotioneel besluit en onder de omstandigheden was het lastig om iedereen goed te infomeren. Het eventueel geschade vertrouwen in het niveau van onze zorg moeten we terugwinnen”, zegt het bestuur.

De zorggroep kreeg het hele weekend veel verontruste reacties op de gang van zaken. Dat nam nog toe nadat een huisarts en columnist Marcel van Roosmalen maandagavond in Op1 hun relaas hadden gedaan. Van beiden woont een ouder in de Mookerhof. Volgens de huisarts liepen personeelsleden rond in „een soort slagersschortje met een flodderig mondkapje op”. Ze toonde ook een foto van een rommelige berg zelfgemaakte beschermingsmiddelen.

De bewoners verblijven voorlopig in een ander gebouw van de zorggroep in Groesbeek.