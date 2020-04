Onderzoek naar effect van tbc-vaccin en antistoffen in neusvocht

Het Radboudumc in Nijmegen gaat samen met het UMC Utrecht onderzoeken of een vaccin tegen tuberculose (het BCG-vaccin) de kans van 60-plussers op infectie door het coronavirus verkleint of anders de ernst van de symptomen vermindert. Er doen 1600 mensen mee aan het onderzoek, dat donderdag begint.

Het nieuwe coronavirus is over het algemeen gevaarlijker voor senioren. Uit eerder onderzoek is bekend dat het BCG-vaccin niet alleen bescherming biedt tegen tuberculose, maar ook de afweer tegen enkele andere ziekteverwekkers kan vergroten.

Het Radboudumc is ook een studie begonnen naar de aanwezigheid van antistoffen tegen het coronavirus in neusvocht. „Het onderzoek moet uitwijzen of er na een milde infectie, met nauwelijks tot geen klachten, antistoffen te vinden zijn in neusvocht. Dit kan belangrijke inzichten geven over de groepsimmuniteit onder de bevolking”, aldus het Radboudumc. Het onderzoek vult een studie door het RIVM aan.

De Radboudumc-onderzoekers doen hun onderzoek onder vijftig gezinnen, waarbij ten minste één persoon positief getest is op het coronavirus .

Uit onderzoek naar andere luchtweginfecties is bekend dat milde infecties of infecties zonder symptomen soms wel antistoffen kunnen opwekken in de bovenste luchtwegen, maar niet in het bloed. Er wordt bij dit onderzoek ook speciaal gekeken naar kinderen, die meestal geen of milde klachten hebben.