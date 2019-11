Onderzoek naar drievoudige moord bijna klaar

Het onderzoek naar de drie moorden in Den Haag en Limburg waarvoor verdachte Thijs H. wordt vervolgd, is bijna klaar. Het wachten is nog op de uitkomsten van het onderzoek in het Pieter Baan Centrum naar de geestesgesteldheid van de verdachte. Ook onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut naar letsels bij de slachtoffers met „een bepaald mes” is bijna klaar.

Dat bleek maandag tijdens een korte tweede inleidende zitting voor de rechtbank in Maastricht. H. was daarbij zelf aanwezig, maar zei dit keer niets.

De inmiddels 28-jarige Limburger had al eerder bekend dat hij begin mei drie mensen heeft omgebracht. Het ging op 4 mei om een vrouw die haar honden uitliet in de Scheveningse bosjes in Den Haag, waar hij kort daarvoor op kamers was gaan wonen. Drie dagen later werden op de Brunssummerheide bij Heerlen een man en en een vrouw die daar wandelden gedood.