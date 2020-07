Onderzoek naar dood dakloze

Er komt een onafhankelijk onderzoek naar de wijze waarop de gemeente Oss de 54-jarige dakloze heeft behandeld die zichzelf maandag in brand stak en daardoor overleed.

Dat heeft burgemeester Wobine Buijs-Glaudemans van Oss dinsdag bekendgemaakt op een persconferentie. De man lag al lange tijd overhoop met de gemeente, waarvan hij hulp verwachtte bij het vinden van onderdak.

Maandag stakt hij zichzelf in brand op de stoep van het gemeentehuis. Hij liep ernstige brandwonden op en bezweek in het ziekenhuis.

Na zijn overlijden maandag stelde Buijs in een verklaring dat de 54-jarige man door zelfmoord om het leven was gekomen en dat de gemeente jarenlang bezig was geweest om te zorgen dat hij geholpen werd.

„Er zijn alleen maar verliezers”, zei Buijs, die zei met de broer van het slachtoffer te hebben gesproken. „Medewerkers zagen het gebeuren, boden eerste hulp. Velen hadden de afgelopen jaren intensief contact met hem.” Dat gold ook voor Buijs zelf, die niet op die gesprekken in wilde gaan.

Buijs: „De gemeente wijst geen woningen toe. De man was na lange overlast op gezag van de rechter uit zijn woning gezet. Hij kreeg tijdelijk een kraakpand toegewezen.” Dat huis werd, nadat de Ossenaar had getuigd over een liquidatie, door onbekenden in brand gestoken.

De man dreigde de gemeente en intimideerde medewerkers. „Er zijn grenzen aan iemands gedrag, maar we behandelen iedereen fatsoenlijk. We kunnen gedrag niet belonen met een huis”, aldus de burgemeester.

Politiechef Jaspers zei geen verder onderzoek naar de dood te doen: „De beelden van de bewakingscamera zijn duidelijk. Het is geen misdrijf, dus is er voor ons geen reden tot verder onderzoek.”

De Tweede Kamer wil opheldering van justitieminister Ferd Grapperhaus over de zelfmoord. Het lijkt erop dat zijn dood „een gevolg is van diens behandeling” door de overheid, stelt initiatiefnemer Michiel van Nispen (SP).