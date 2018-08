Onderzoek naar dood bestuurder graafmachine

Een zestigjarige bestuurder van een graafmachine die maandag ernstig gewond werd gevonden op de parallelrijbaan van een drukke weg in Mill (Noord-Brabant) is overleden aan zijn verwondingen. De politie denkt dat hij slachtoffer is geworden van een ongeval, maar wat er precies is gebeurd, is nog een raadsel.

Een voorbijganger trof de gewonde chauffeur uit Nistelrode in zijn graafmachine op de parallelweg van de N264. De zwaargewonde chauffeur werd gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht.

De politie onderzoekt samen met de inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) wat er kan zijn gebeurd.