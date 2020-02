In een woning in het Gelderse Eerbeek is vrijdagmorgen vroeg een dode gevonden. Het gaat om een vrouw van 35 jaar. De politie heeft de omgeving van de woning aan de Bijenkorf afgezet en een zogeheten PD-unit, een mobiel kantoor, bij het huis geplaatst.

Even na 02.00 uur vrijdagmorgen rukten ambulances en een traumahelikopter uit naar de woning aan de Bijenkorf. Wat zich daar heeft afgespeeld is nog onduidelijk.