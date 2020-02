Onderzoek naar digitale veiligheid ziekenhuizen openbaar

Zijn ziekenhuizen in Nederland voorbereid op een grote computerstoring? Wat doen ze om de gevolgen voor patiënten te beperken? Dat heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid uitgezocht. De conclusies worden donderdag gepresenteerd.

In de afgelopen jaren zijn er meerdere grote computerstoringen bij ziekenhuizen geweest. Zo moest het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel in 2018 de spoedeisende hulp en alle verloskamers sluiten vanwege ICT-problemen. Ook kon niemand er worden geopereerd. Enkele maanden eerder kampte het Radboudumc in Nijmegen met een computerstoring.

De onderzoekers hebben niet gekeken naar de situatie rond de thuiswerksoftware Citrix. Ziekenhuizen en andere organisaties gebruiken die zodat hun werknemers op afstand kunnen inloggen. Onder meer het Medisch Centrum Leeuwarden werd daar begin januari de dupe van.