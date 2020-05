De Trombosestichting start een groot onderzoek naar de relatie tussen corona en trombose. Dit heeft Marieke Kruip, hematoloog van het Erasmus MC, zondag gezegd in Dit is de Dag op NPO Radio 1.

„Bij dit coronavirus zien we dat het stollingssysteem permanent aanstaat, terwijl het rustig zou moeten zijn. Nu we weten dat het zo is, kunnen we kijken hoe we complicaties als trombose kunnen voorkomen”. Kruip gaat het onderzoek leiden, in samenwerking met alle grote ziekenhuizen in het land.

De ontdekker van de relatie tussen corona en trombose is Rik Endeman. Hij zegt in Dit is de Dag dat hij niet uitsluit dat trombose de oorzaak is geweest van het overlijden van veel patiënten. „Omdat we nog niet veel grip hebben op het ziektebeeld, geeft dit een belangrijke inkijk in de richting van een mogelijke oplossing. Het is meer een aandoening van de bloedvaatjes en het stollingssysteem, dan de longblaasjes, wat we eerst dachten”, aldus de ic-arts van het Erasmus MC.

Bijna de helft van de corona-patiënten op de ic ontwikkelt tromboseklachten. Eerder deze week berekende het UMC Amsterdam dat 10 procent van de corona-patiënten die op reguliere ziekenhuisafdelingen liggen tromboseklachten hebben.

Na de ontdekking, twee weken geleden, hebben de ic-artsen van het Erasmus MC direct besloten een dubbele dosis bloedverdunners toe te dienen aan de corona-patiënten. „Een corona patiënt ligt gemiddeld 21 dagen op een ic. Volgende week weten we wat de resultaten zijn van deze nieuwe behandeling”, zegt Endeman in de uitzending.