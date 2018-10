Onderzoek naar corruptie bij uitzendbureau

In een onderzoek naar corruptie bij een uitzendorganisatie heeft de FIOD dinsdag vijf panden doorzocht. Een voormalig bestuurder van het uitzendbureau zou met hulp van twee medeverdachten voor tonnen aan steekpenningen hebben ontvangen.

Behalve de voormalig bestuurder wordt ook de eigenaar van een subsidieadviesbureau verdacht. Die zou de bestuurder hebben betaald om opdrachten toegeschoven te krijgen. De bestuurder zou verder tussen 2014 en 2016 ten onrechte voor meer dan een miljoen euro aan zakelijke onkosten bij de uitzendorganisatie hebben gedeclareerd, deels met valse facturen.

De FIOD doorzocht twee panden in Groningen, twee in Zandvoort en een in Amsterdam. Er is beslag gelegd op bankrekeningen en op onder meer een auto en dure horloges.