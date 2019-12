Onderzoek naar Caloh Wagoh loopt verder uit

Politie en justitie hebben voor het onderzoek naar de leden van motorclub Caloh Wagoh nog veel meer tijd nodig dan gedacht. Oorzaak vormen vooral de miljoenen bestanden die zijn aangetroffen op gegevensdragers van Delano ‘Keylow’ R., medeoprichter en kopstuk van de club. Mede daardoor zijn de verhoren van kroongetuige van Tony de G. ook nog altijd in volle gang.

Dit bleek vrijdag in de gerechtsbunker in Osdorp tijdens een zitting in het proces tegen Ferhan Y. De 39-jarige man uit Loenen aan de Vecht wordt vervolgd omdat hij Caloh Wagoh opdracht zou hebben gegeven Zeki Yumusak (41) uit de weg te ruimen. Yumusak werd op 26 juli 2017 doodgeschoten in Rotterdam.

Caloh Wagoh wordt in verband gebracht met meer afrekeningen en moordpogingen in het criminele milieu. Een deel van de opdrachten zou zijn uitgevoerd in opdracht van de voortvluchtige Ridouan Taghi. Door de verklaringen van De G. en de bestanden die zijn aangetroffen bij Delano R. - hij fotografeerde onder meer talloze chats op versleutelde PGP-telefoons - groeit de lijst met verdenkingen nog altijd. In onderzoek-Eris, zoals de zaak heet, zijn veertien verdachten. In totaal zijn negenhonderd gegevensdragers in beslag genomen.

Het OM verwacht de eindresultaten van het onderzoek nu half juni 2020 te kunnen presenteren. De aanklager noemde het doorakkeren van de miljoenen bestanden een „enorme opgave”. Hij zei dat het onderzoek zich ook toespitst op nog niet uitgevoerde moordplannen. „Het kan zijn dat we foto’s vinden van mensen die nog leven, die we kunnen redden.”

Door de complexiteit van het onderzoek duurt het ook langer voordat de verklaringen van Tony de G. beschikbaar komen, aldus de officier van justitie. Wel moet begin februari de inhoud vrijkomen van de deal die met kroongetuige De G. is gesloten.

Komende week staan de leden van Caloh Wagoh zelf opnieuw voor de rechter. Y. blijft vastzitten. Zijn zaak gaat in februari verder.