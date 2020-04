Onderzoek naar bloedplasma bij coronapatiënten uitgebreid

Het onderzoek naar het effect van het toedienen van bloedplasma van genezen coronapatiënten aan mensen met corona wordt uitgebreid. Het Erasmus MC in Rotterdam is daar onlangs mee begonnen. In samenwerking met bloedbank Sanquin gaan er nog zo’n vijftien ziekenhuizen in Nederland aan meewerken. Dat meldt het Erasmus MC donderdag.

Wie genezen is van een infectie heeft veelal beschermende antistoffen in het bloed. Die kunnen mogelijk dienen als geneesmiddel voor zieke patiënten. Eerder al gaf de ethische commissie van het Erasmus MC er groen licht voor. Het ziekenhuis zoekt mensen die zijn genezen van een bewezen infectie, klachtenvrij zijn, en plasma willen doneren. Het is nog niet zeker dat de methode patiënten kan genezen, zegt de Rotterdamse internist-infectioloog Bart Rijnders. Maar hij wil zo snel mogelijk onderzoeken of het werkt. Resultaten verwacht hij overigens pas over enkele maanden te hebben.

Het bloedplasma wordt afgenomen bij bloedbank Sanquin. Een woordvoerster zei donderdag dat zich enkele honderden donoren hebben aangemeld voor deze toepassing in Rotterdam en in het Leidse LUMC, maar die moeten nog wel door een screening.

Zuid-Koreaanse artsen meldden dat twee mensen met zware klachten door het coronavirus zijn genezen nadat bloedplasma was toegediend van andere, herstelde coronapatiënten. Zij beschrijven dat in een artikel in het Journal of Korean Medicine. Bart Rijnders noemt dat hoopvol nieuws, maar kan er nog niet zoveel mee, omdat het maar om twee behandelde patiënten gaat.