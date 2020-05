Onderzoek naar betere diagnose hart- en coronaklachten

Huisartsen missen belangrijke informatie om te komen tot een snelle diagnose en behandeling van coronaklachten bij hart- en vaatpatiënten. Nu de coronamaatregelen worden versoepeld en mensen weer meer met elkaar in contact komen, is het van levensbelang dat huisartsen zien wie ernstig ziek dreigt te gaan worden door het virus, zegt de Hartstichting. Zij onderzoekt daarom samen met huisartsen en cardiologen manieren om te komen tot een betere vaststelling.

„We hebben dringend meer kennis nodig over de beste behandeling van hart- en vaatpatiënten met corona”, zegt huisarts en onderzoeker Frans Rutten (UMC Utrecht). „We willen beter weten hoe we besmette patiënten in een vroeg stadium kunnen behandelen, om zo ernstige klachten en eventueel een opname in het ziekenhuis te voorkomen.”

Er wordt niet gekeken naar patiënten die in het ziekenhuis liggen, maar naar mensen die zich bij klachten melden bij de huisarts. Benauwdheid of pijn op de borst wijzen bijvoorbeeld op hart- of vaatproblemen, maar komen ook voor bij een corona-infectie. Onderzocht wordt ook of complicaties sneller kunnen worden ontdekt, waardoor de juiste behandeling eerder kan starten.