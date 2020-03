Onderzoek naar beschieting na verkeersruzie Katwijk

De politie zoekt naar de inzittenden van een BMW van waaruit vrijdagavond zou zijn geschoten op een andere automobilist na een verkeersruzie.

Dat gebeurde volgens de politie op de N206, rond 21.30 uur ter hoogte van een Chinees restaurant op de Wassenaarseweg in Katwijk.

De twee vermoedelijke daders zaten in een blauwe BMW 1-serie, aldus de bestuurder, die meldde te zijn afgesneden door de auto en daarna te zijn beschoten. Hij hoorde al rijdende een schot en heeft ook een vuurwapen gezien. Daarna nam de auto met hoge snelheid de afslag Noordwijk richting Voorhout.

Na de melding is een helikopter ingezet, maar de auto noch de inzittenden zijn gevonden. Een deel van de weg was ter hoogte van de Wassenaarseweg in Katwijk tijdelijk afgesloten voor nader onderzoek. Er werd onder meer een speurhond ingezet, maar er zijn geen kogelhulzen aangetroffen. Ook was de beschoten auto niet beschadigd.