Onderzoek naar bedrijfscultuur politie Horst

Meer dan honderd (oud-)politiemensen worden gehoord over de bedrijfscultuur bij het Limburgse politieteam Horst-Peel en Maas. „Het zijn interviews, geen verhoren. Maar medewerking is wél verplicht en de betrokkenen moeten ook vertellen wat ze weten”, zegt politiechef Ingrid Schäfer-Poels in De Limburger.

Eerder dit jaar werden acht agenten van het team Horst-Peel en Maas geschorst of buiten functie gesteld voor plichtsverzuim en onprofessioneel gedrag. Wat precies de verdenkingen zijn, is niet bekend. „Het draait om zaken binnen de interne bedrijfscultuur”, zegt Schäfer-Poels. „Zaken als uitsluiten van collega’s, andere geluiden laten horen, niet luisteren naar de leiding. We kijken of mensen in hun gedrag zijn doorgeslagen en wellicht niet zorgvuldig zijn omgegaan met hun bevoegdheden.” De Rijksrecherche onderzoekt of de betrokken politiemedewerkers strafbare feiten hebben gepleegd.

Politiemensen van buiten Limburg helpen bij het onderzoek. Ook is het landelijk bureau VIK (Veiligheid, Integriteit en Klachten) ingeschakeld. „Ik wil iedere schijn van belangenverstrengeling tegengaan”, aldus Schäfer in De Limburger.