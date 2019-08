Onderzoek naar Assenaar nog gaande

Het onderzoek naar de doodsoorzaak van de 32-jarige man die zaterdag in Assen in een speeltuin overleed, is nog niet afgerond. Maandag zou er sectie worden verricht, maar de uitslag is nog niet bekend, zei een woordvoerder van de politie.

Veel is nog onduidelijk in de zaak rond de dood van de man uit Assen. Een 27-jarig man uit Kampen en vier mannen van 36, 38, 46 en 54 jaar uit Assen die na zijn dood zijn aangehouden, zijn weer op vrije voeten, maar blijven nog wel verdachten in de zaak.

Burgemeester Marco Out van Assen liet maandag weten zich te ergeren aan de „cowboyverhalen” die de ronde deden en doen. Vrij snel na de eerste berichten over het incident begonnen de meest wilde speculaties, constateerde Out. „Ongeveer dertig seconden na de melding kwamen de verhalen los en dat duurt voort tot dit moment. Dan zie je dat hele volksstammen menen hier een heel andere mening over denken te kunnen hebben.”

In de wijk Peelo, waar het incident plaatsvond, is volgens hem vooral behoefte aan rust. „Er is veel contact vanuit de gemeente met wijkbewoners. Ze geven aan dat ze vooral rust willen.” Op scholen wordt het onderwerp niet ter sprake gebracht. „Docenten zijn geïnformeerd over hoe ze met vragen om moeten gaan, maar er zijn geen bijeenkomsten gepland.”

Grote impact

Op het Noorderlicht, een gereformeerde kerk vrijgemaakt in de wijk Peelo, heeft de gebeurtenis van zaterdag een grote impact. Woordvoerder en kerkenraadsvoorzitter Janny Zwerver zei dinsdag in het Nederlands Dagblad dat de gebeurtenissen de kerkgemeenschap hevig bezighoudt. Twee van de vijf aangehouden mannen zijn lid van de gemeente. „Dat geeft er een extra lading aan.”

De 32-jarige Assenaar had een gehoorbeperking. Woordvoerder Nathalie Teunissen van dovenorganisatie Kentalis, waar de man op school heeft gezeten, sluit niet uit dat er sprake is geweest van een misverstand. „Als je doof bent, sta je in conflictsituaties gelijk met 5–0 achter”, aldus Teunissen in het Nederlands Dagblad.