Onderzoek naar afhandeling klachten Defensie

De Veteranenombudsman gaat onderzoeken of het ministerie van Defensie klachten van veteranen beter behandelt, zoals eerder is toegezegd. De ombudsman stelde eind 2016 vast dat dit in het verleden niet goed ging.

Veteranen moesten te lang wachten op een reactie, hun klachten werden vaak niet als zodanig herkend en klachten werden niet goed geregistreerd. Defensie erkende destijds dat de klachtenafhandeling in het verleden niet genoeg prioriteit had.

De ombudsman onderzoekt ook of een nieuwe klachtenregeling voor veteranen, die duidelijker en makkelijker moet zijn, goed wordt toegepast. De uitkomst daarvan wordt later deze maand, op 29 mei, gepubliceerd.

De ombudsman kondigde eerder dit jaar ook al een onderzoek aan naar hoe Defensie omgaat met medewerkers die na ziekte weer aan het werk gaan. Dat gebeurde na klachten van militairen en veteranen over gebrek aan aandacht en begeleiding bij hun re-integratie.