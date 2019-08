Onderzoek na vondst dode ‘s-Gravenzande

De politie heeft een onderzoek ingesteld na de vondst van een overleden persoon donderdagmiddag in een woning in het Zuid-Hollandse ‘s-Gravenzande. Dat zegt een politiewoordvoerder. Lokale media melden dat de mannelijke bewoner is aangehouden, maar de woordvoerder wil hier vooralsnog niets over zeggen.

Het lichaam werd gevonden in een woning aan de Acaciastraat. De politie doet onderzoek naar de omstandigheden rond het overlijden. „Dat is heel breed. Alle opties worden meegenomen”, aldus een politiewoordvoerder.