‘Onderzoek mogelijkheid gratis menstruatiespullen in Nederland’

De invoering van gratis menstruatiespullen voor alle vrouwen in Schotland is reden om ook in Nederland te kijken naar de noodzakelijkheid en realiseerbaarheid daarvan hier. Dat stelt het College voor de Rechten van de Mens. „Het aanbieden van gratis menstruatieproducten kan de belemmering wegnemen om je vrijer te bewegen in de maatschappij”, zegt een woordvoerder van het college.

Schotland voert als eerste land in de wereld de maatregel in om zogeheten ‘period poverty’ tegen te gaan. Door deze ‘ongesteldheidsarmoede’ blijven vrouwen en meisjes door geldgebrek verstoken van basale hygiënemiddelen, waardoor bijvoorbeeld scholieren spijbelen. „En ik kan me voorstellen dat het tot meer ziekmeldingen kan leiden als vrouwelijke werknemers geen toegang hebben tot menstruatiemateriaal”, zegt de woordvoerder. „Het gebrek aan financiële middelen zorgt er dan voor dat vrouwen minder goed kunnen deelnemen aan de maatschappij.”

Het college heeft onder andere als doel om genderongelijkheid weg te nemen in de samenleving, zegt de woordvoerder. „Met het gratis maken van menstruatiespullen kan het belangrijke basisrecht op onderwijs en arbeid beter gewaarborgd blijven”, zegt zij.

Ook Tweede Kamerlid Lilianne Ploumen (PvdA) is voor het gratis verkrijgbaar maken van maandverband en tampons voor vrouwen en meisjes die het niet kunnen betalen, zegt zij tegen De Stentor. „We weten dat in Nederland een op de tien vrouwen of meisjes wel eens geen geld voor maandverband heeft”, zegt zij, gebaseerd op onderzoek van feministisch platform De Bovengrondse. Daar durven ze niet over te praten, omdat zowel menstruatie als armoede taboeonderwerpen zijn, stelt de politica.