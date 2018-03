Onderzoek mishandeling om hoofddoek stopgezet

Het onderzoek naar de mishandeling van een vijftienjarig meisje in Emmeloord is stopgezet. De politie en het Openbaar Ministerie (OM) twijfelen aan de verklaringen van het meisje, omdat die op meerdere punten niet kloppen, blijkt na onderzoek. Ook is het niet gelukt om getuigen te vinden.

Het meisje deed aangifte van mishandeling door twee jongens op 21 februari toen ze van school naar huis fietste. Ze beweerde dat de jongens kwetsende en beledigende opmerkingen maakten over haar religie en over haar hoofddoek. Ze zou zijn geslagen en geschopt.

Naast een buurt- en passantenonderzoek was er grote media-aandacht voor het incident, maar dat leidde volgens het OM niet tot het traceren van getuigen. Ook is geen andere informatie gevonden die haar verhaal ondersteunen.

Het meisje heeft over de verschillen tussen het onderzoek en haar verklaringen geen opheldering kunnen geven, maar ze blijft wel bij haar verklaring. Vanwege de twijfel en het gebrek aan aanknopingspunten voor verder onderzoek, is het onderzoek gestopt.